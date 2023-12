Ministerpräsidentin

Mainz

Dreyer nennt Beschluss der Klimakonferenz ersten Schritt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Beschluss der Weltklimakonferenz als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. «Allerdings ist der vereinbarte Übergang, weg von fossilen Energien, nur ein erster Schritt, die Klima- und Energiewende weltweit zügig einzuleiten», teilte Dreyer am Mittwoch in Mainz mit. Die Staatengemeinschaft stehe in der Verantwortung gegenüber weniger entwickelten Staaten und kleinen Inselstaaten sowie künftigen Generationen.