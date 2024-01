Demonstrationen

Mainz

Dreyer für bundesweiten Dialog über Landwirtschaft

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich für einen Dialog auf Bundesebene mit den Bauern über die Zukunft der Landwirtschaft ausgesprochen. «Wir brauchen auf Bundesebene einen Dialog für eine gute Zukunft unserer Landwirtschaft, der eine langfristige Perspektive und Planbarkeit schafft», sagte die SPD-Politikerin am Montag bei ihrem Neujahresempfang in der Staatskanzlei in Mainz. Notwendig sei eine «ganz andere Verlässlichkeit für die Zukunft».