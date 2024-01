Brauchtum

Mainz

Dreyer dankt Sternsingern für ihr Klimaschutzengagement

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Sternsinger empfangen und ihnen für ihr Engagement für den Klimaschutz gedankt. «Ich bedanke mich ganz herzlich für Euer Engagement! Bei Kälte, Wind und Regen unterwegs zu sein und für Euer Projekt zu sammeln, verdient große Anerkennung», sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in der Staatskanzlei in Mainz. Sie unterstützte die Aktion mit einer Spende in Höhe von 250 Euro.