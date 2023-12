Ministerpräsidentin

Mainz

Dreyer: Begrenzte irreguläre Migration für Asylrecht-Schutz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die für 2024 geplanten Regelungen des Bundes für vereinfachte Abschiebungen begrüßt. «Wir begrenzen die irreguläre Migration, um das Recht auf Asyl zu schützen», erklärte Dreyer am Freitag in Mainz. In Zeiten des wachsenden Populismus sei es wichtig, dass alle demokratischen Kräfte gemeinsam eine tragfähige Antwort für eine Verknüpfung von Humanität und Ordnung fänden.