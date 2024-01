Brauchtum

Weidenthal

Dreikampf: «Weltmeisterschaft» im Weihnachtsbaumwerfen

Beim traditionellen Weihnachtsbaumwerfen im pfälzischen Weidenthal treten an diesem Sonntag (13.00 Uhr) wieder zahlreiche Männer, Frauen und Kinder gegeneinander an. Obwohl das Nadelgewächs auch anderswo in Deutschland über Plätze gepfeffert wird, gilt das augenzwinkernd zur «Weltmeisterschaft» ausgerufene Turnier als Klassiker.