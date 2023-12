Verkehr

Drei Verletzte nach Unfall mit fünf Autos

Bei einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Autos sind auf der Autobahn 60 bei Ingelheim am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen) drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin kollidierte am Dienstag zunächst nach dem Auffahren auf die Autobahn mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Dieses geriet aufgrund des Zusammenstoßes auf den linken Fahrstreifen und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Hinter der Unfallstelle ereignete sich dann noch ein Auffahrunfall mit zwei Autos, da ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Unfallverursacherin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie und zwei weitere Verletzte kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Darmstadt wurde für drei Stunden gesperrt.