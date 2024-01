Feuerwehreinsätze

Saarbrücken

Drei Verletzte bei zwei Bränden in Saarbrücken

Bei zwei Bränden sind in Saarbrücken drei Menschen verletzt worden. Kurz nach Mitternacht sei ein Dachstuhlbrand in einem Haus gemeldet worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe sich der Bewohner der Dachwohnung schwer verletzt auf der Straße befunden. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Wegen starken Rauchs mussten auch Nachbargebäude vorübergehend geräumt werden.