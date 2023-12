Kreis Altenkirchen

Kircheib

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Altenkirchen sind ein Mensch schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden. Kurz vor Kircheib sei ein Fahrzeug am Mittag auf der B8 aus zunächst ungeklärten Gründen auf die andere Fahrbahn geraten und dort mit einem anderen Wagen frontal zusammengestoßen, teilte die Polizeiinspektion Altenkirchen am Freitag mit. Der Fahrer des ersten Autos sei leicht verletzt worden. Auch der Fahrer des zweiten Wagens wurde demnach leicht verletzt, sein Mitfahrer wurde schwer verletzt. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser.