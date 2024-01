Kreis Kaiserslautern

Drei Verletzte bei Unfall in der Pfalz

Bei einem Verkehrsunfall in der Pfalz ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Autofahrer übersah auf der Landstraße 401 bei Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten Wagen, wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte. Die beiden Autos kollidierten. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall am Montagmorgen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Seine 67 Jahre alte Beifahrerin und der 35 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitten leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 90 000 Euro geschätzt. Die Landstraße wurde für einige Stunden vollgesperrt.