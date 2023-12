Donnersbergkreis

Börrstadt

Drei Verletzte bei Unfall in Börrstadt

Bei einem Verkehrsunfall in Börrstadt (Donnersbergkreis) sind drei Menschen verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Mann fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit seinem Auto vom Straßenrand in den fließenden Verkehr, ohne auf nachkommende Fahrzeuge zu achten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei er mit einem Wagen einer 40-Jährigen kollidiert. Der nicht angeschnallte 57-Jährige sei bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt worden. Sein 42 Jahre alter Beifahrer und die Fahrerin des anderen Fahrzeugs hätten leichte Verletzungen erlitten.