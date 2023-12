Unfall

Kölbingen

Drei Verletzte bei Kollision von Auto und Raupenbagger

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Raupenbagger sind im Westerwaldkreis drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer krachte am Dienstagabend bei Kölbingen in das Heck des Baggers, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurden die beiden Pkw-Insassen mittelschwer verletzt, sie kamen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Baggers erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen