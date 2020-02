Archivierter Artikel vom 05.01.2020, 18:26 Uhr

Wegen psychischer Erkrankung?

Drei Tote bei Düren: Mann tötete zwei Frauen und sich selbst

Der Fall gab zunächst Rätsel auf: Am Samstag wurden in der Nähe von Düren drei tote Menschen in einem Haus gefunden. Die Obduktion am Sonntag brachte der Staatsanwaltschaft Klarheit.