Kreis Neuwied

Drei Menschen werden bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Neuwied sind am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer sei auf der B42 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag in Neuwied mit. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei zunächst gegen eine Leitplanke geraten und dann mit einem vor ihm fahrenden Wagen kollidiert. Unter den drei Verletzten war laut Polizei auch eine schwer verletzte Person. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.