Donnersbergkreis

Eisenberg

Drei Leichtverletzte bei Häuserbrand

Beim Brand von zwei Häusern und einem Carport im Donnersbergkreis in der Nacht zum Dienstag sind drei Hausbewohner leicht verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Worms mit. Aus bislang unbekannten Gründen war der Brand zunächst in einem Carport in Eisenberg-Ramsen ausgebrochen, die Flammen griffen auf die zwei angrenzenden Häuser über. Auch ein im Carport abgestelltes Auto wurde beschädigt. Die Polizei schätzte den Schaden insgesamt auf einen sechsstelligen Bereich.