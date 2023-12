Weltmeisterschaft

London

Deutsche Spieler bei Darts-WM – Clemens: «Zeigt Qualität»

Für Darts-Profi Gabriel Clemens ist die Rekordanzahl deutscher Teilnehmer bei der anstehenden WM in London ein gutes Zeichen für die Entwicklung der Sportart hierzulande. «Es zeigt die Qualität, dass wir nun mit fünf Startern vertreten sind», sagte der Halbfinalist der vergangenen WM im Sport1-Interview: «Wir haben mittlerweile richtig gute Spieler in Deutschland. Da gibt es sogar noch ein paar mehr, die bisher noch nicht so sehr in den Fokus gekommen sind und vielleicht im Januar eine Tour Card ergattern können.»