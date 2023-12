Debatten über Finanzittel für Geflüchtete

ARCHIV – Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Mainz (dpa/lrs). Die Abgeordneten befassen sich auch mit dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission, die nach der Ahrflut eingesetzt worden war. Danach sollte Rheinland-Pfalz mit Prävention, Planung und kommunaler Zusammenarbeit in Zukunft besser auf Katastrophen vorbereitet sein.

Am zweiten Tag der Plenarwoche in Mainz geht es auch um das Wasserentnahmeentgelt. Bislang ist die Entnahme von Grundwasser sowie von Wasser aus oberirdischen Gewässern für die Bewässerung in der Land- und Forstwirtschaft kostenlos – das soll sich nach einem Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium künftig ändern. Die Abgeordneten werden auch über die Verwendung von ungenutztem Wohnraum im Land sprechen.

