Mecklenburg-Vorpommern

Dampflokbahn kollidiert mit Wohnmobil – ein Toter

Schwerer Unfall der Molli-Bahn: Sie stößt an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Wohnmobil zusammen. Der Fahrer stirbt noch am Unfallort an seinen Verletzungen, die Beifahrerin ist schwer verletzt.