Hochwasser

Altenglan

Damm in Altenglan könnte überströmt werden – Evakuierung

In Altenglan im Landkreis Kusel müssen Menschen wegen Überschwemmungsgefahr am Dienstagabend ihre Häuser verlassen. Durch das ansteigende Wasser im Bereich des Regenrückhaltebeckens bestehe die akute Gefahr einer Überströmung des Damms im Bereich des Ortsteils Patersbach, teilte der Landkreis Kusel mit. «Die Anwohner werden unverzüglich aufgefordert, Ihre Häuser zu verlassen.» Die Menschen können in der Mehrzweckhalle Altenglan unterkommen.