Montabaur

Corona: Massentest bei Cohline

Ein Corona-Ausbruch beim Autoteilezulieferer Cohline in Montabaur hat am Donnerstagnachmittag zu Massentests bei der Belegschaft durch das Westerwälder Gesundheitsamt geführt. Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, sind bisher sieben Mitarbeiter des Unternehmens positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Circa 15 weitere Mitarbeiter befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus sind einzelne private Kontaktpersonen betroffen. Insgesamt sind mehr als 200 Menschen am Unternehmensstandort am Alten Galgen beschäftigt.