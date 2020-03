Nach Zuspruch für Kemmerich

CDU-Politiker fordern Rauswurf der Werteunion

„Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen“ – der Arbeitnehmerflügel in der CDU reagiert nach dem Thüringen-Debakel scharf auf die konservative Parteigruppierung. Sie will den auch mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählten Freidemokraten Kemmerich im Amt halten.

