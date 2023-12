Parteien

Mainz

CDU-Fraktion will Augenmerk auf ungenutzten Wohnraum legen

Um mehr Wohnraum zu schaffen, will die oppositionelle rheinland-pfälzische CDU-Fraktion verstärkt bislang ungenutzten Raum in Bestandsimmobilien in den Blick nehmen. In einem Antrag, der am Donnerstag (14. Dezember) in den Landtag in Mainz eingebracht werden soll, spricht sich die Fraktion unter anderem für eine Anpassung der Landesbauordnung dahingehend aus, dass der Umbau und die Teilung von Ein- und Zweifamilienhäusern vergleichsweise unbürokratisch möglich werden soll. Außerdem solle ein Förderprogramm aufgelegt werden, mit dem bauliche Veränderungen zur Schaffung von mehr Wohnraum unterstützt werden. Darüber hinaus solle es eine kostenlose Beratung für Eigentümerinnen und Eigentümer geben.