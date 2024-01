Industrie

Saarbrücken

CDU-Fraktion fordert bei Ford-Nachfolge «konkreten Plan B»

Bei der Suche nach einer Nachfolgelösung für das Ford-Gelände in Saarlouis hat die CDU-Landtagsfraktion die Landesregierung zum Handeln aufgefordert. Sie müsse «endlich die Realität» anerkennen und «einen konkreten Plan B» vorlegen, hieß es am Montag in einer Erklärung nach der Jahresauftaktklausur der Fraktion in der Abtei Tholey. Es werde «zunehmend unwahrscheinlich, dass die Landesregierung ihr selbst gesetztes und mehrfach gerissenes Ziel» noch erreiche, einen Investor aus der Automobilindustrie zu finden, der in Saarlouis die Fahrzeugproduktion fortführe.