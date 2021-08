CDU-Auftakt zur heißen Wahlkampfphase: Armin Laschet fährt den Ellenbogen aus

Armin Laschet vergleicht in seiner Rede beim Auftakt zur heißen Wahlkampfphase SPD-Vize Kevin Kühnert mit der Figur des Troubadix aus den Asterix-Comics – also jenem Barden, der am Ende jeder Geschichte geknebelt an einem Baum sitzt, weil ihn niemand hören will. Die Anspielung ist klar: Niemand soll vergessen, dass die SPD mit ihren Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und Kühnert für einen strammen Linkskurs stehe.

Kühnerts Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Er weist Laschet in einem Tweet darauf hin, dass der Barde immer dann zur Ruhe gezwungen wird, wenn die Gallier gerade gewonnen haben und zusammen feiern.

Die erste Verbindung mit Asterix war hingegen gegen Laschet selbst gerichtet. Da zeigte ihn der „Spiegel“ als „Häuptling Wirdsonix – die Union und ihr Problemkandidat“ auf der Titelseite. Fünf Wochen vor der Bundestagswahl kämpft Laschet nun tatsächlich gegen ein Image an, das ihn wahrlich nicht als sicheren Gewinner der nächsten Bundestagswahl sieht, sondern als einen Kandidaten, der irgendwie von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt scheint.

Der Samstag sollte nun die Wende bringen. Die Union mobilisierte ihre Führungsspitze, auch Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder kamen zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase ins Berliner Tempodrom. Laschet wirkte dabei zu Beginn kurz nervös, die Stimmte kratzte: Er kam zunächst auf die Außenpolitik zu sprechen und betonte die Unterstützung für die Soldaten in der gefährlichen Afghanistan-Mission. Es gehe jetzt vor allem darum, Menschenleben zu retten. Dann müssten die Fehler aufgearbeitet werden. „Es kann kein Weiter so in der Außen- und Sicherheitspolitik geben.“

Dann attackierte er die SPD und forderte kategorisch von Scholz den Ausschluss einer Koalition mit der Linken. „Ich werde kämpfen mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird“, rief er unter großem Applaus. Das Kalkül der Union lautet: Schließt Scholz Rot-Rot-Grün aus, zerbricht die derzeitige Ruhe in der SPD. Tut er dies nicht, können CDU und CSU damit die eigenen Wähler gegen einen „Linksruck“ mobilisieren. Dabei hatte im Adenauer-Haus zunächst niemand die SPD so richtig auf dem Schirm. Eigentlich galten die Grünen als Hauptgegner.

Es war eine ordentliche Rede, in der sich Laschet kämpferisch gab und die programmatischen Unterschiede zu den politischen Konkurrenten deutlich machte. Der ganz große Wurf war es jedoch nicht. Und viele Wahlkämpfer der Union hätten einen solchen Auftritt schon vor ein paar Wochen erwartet.

Doch zumindest erhielt er prominente, seltene Unterstützung: Bundeskanzlerin Angela Merkel hob in ihrer Rede vor allem die persönlichen Eigenschaften des Kandidaten hervor: „Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das C im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern bei allem, was er getan hat und tut, der Kompass war.“

Sie sei „zutiefst überzeugt“, dass Laschet der nächste Bundeskanzler werde, sagt die Kanzlerin. Darauf hatte der Kandidat lange gewartet. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte die lange erhofften Sätze: „Ich will, dass Armin Laschet Kanzler wird und nicht Olaf Scholz oder Annalena Baerbock.“

Laschet könne sich dabei auf ihn verlassen: „Das ist ernst gemeint.“ Der Aachener wird es gern gehört haben. Als der CDU-Chef selbst redete, wirkte der CSU-Chef indes wenig interessiert. Zwar klatschte er an einigen Stellen, widmete sich aber ansonsten seinem Handy.

Dabei ist die Ausgangslage denkbar schwierig für die Union: In den Umfragen verlor sie zuletzt dramatisch, während die SPD zulegte, am Sonntag sah sie eine Umfrage sogar gleichauf mit der Union. In der Frage der Kanzlerpräferenz liegt SPD-Kandidat Scholz deutlich auf Platz eins.