Gesundheit

Bundesweit höchste Kaiserschnittrate im Saarland

Im Saarland kommen mehr als ein Drittel der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Mit einem Anteil von 35,3 Prozent unter Versicherten der Techniker-Krankenkasse (TK) liege die Kaiserschnittrate deutschlandweit am höchsten, teilte die Krankenversicherung am Mittwoch mit. Bundesweit lag die Rate im Jahr 2022 bei 29,7 Prozent.