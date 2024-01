Verkehr

Lahnstein

Bundesstraße wegen Brückenarbeiten für ein Jahr gesperrt

Eine Hochbrücke der Bundesstraße 42 bei Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) ist in der Nacht zum Dienstag für eine aufwendige Sanierung voll gesperrt worden. Die Arbeiten sollen laut Planung rund ein Jahr dauern, sodass etwa ab Januar 2025 der Verkehr wieder rollen könnte, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) am Dienstag in Koblenz. Der Bau soll rund 14 Millionen Euro kosten.