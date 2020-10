Bundespräsident in Corona-Quarantäne

Frank-Walter Steinmeier hat sich selbst isoliert, weil er Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Auch Baden-Württembergs Innenminister ist vorsorglich in Quarantäne. Unterdessen sind zwei Corona-Fälle in den Regierungen Belgiens und Österreichs bekanntgeworden.

Berlin (dpa). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in Quarantäne begeben, nachdem einer seiner Personenschützer positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Ein erster Test bei Steinmeier fiel negativ aus, wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes am Samstag mitteilte.

Dieses Ergebnis eines Schnelltests wurde dann durch einen sogenannten PCR-Test validiert – am Sonntag lag auch in diesem Verfahren ein negatives Ergebnis vor, wie die Sprecherin sagte. PCR-Tests sind genauer als Schnelltests. Steinmeier bleibe in Selbstquarantäne, in den kommenden Tagen soll er erneut getestet werden.

Der Bundespräsident befinde sich in seiner Dienstvilla in Berlin-Dahlem. Bei dem Personenschützer aus dem Kommando des Bundeskriminalamtes handele es sich um eine Kontaktperson ersten Grades des Bundespräsidenten.

Steinmeier wollte am Sonntag eigentlich die Laudatio bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche halten. Preisträger war der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen. Die Preisverleihung fand trotzdem statt, der Schauspieler Burghart Klaußner verlas Steinmeiers Rede. Wegen der Corona-Pandemie nahm Sen die Auszeichnung nicht persönlich entgegen, sondern wurde aus Boston zugeschaltet.

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) begab sich in Quarantäne und sagte alle Termine für das Wochenende ab, nachdem ein Beamter aus seinem Personenschutzkommando ein positives Testergebnis erhalten hatte. Strobl, der auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist, sei negativ getestet worden, sagte ein Sprecher am Sonntag. Er bleibe aber vorerst in Quarantäne.

Ende März hatte sich bereits Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorsorglich für knapp zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben, weil sie von einem Arzt geimpft worden war, bei dem kurz darauf eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde. In dieser Zeit hatte sie drei Corona-Tests machen lassen, die alle negativ waren. Unterbrochen hatte sie ihre Regierungsarbeit während der Zeit zu Hause nicht. Per Telefon leitete sie Kabinettssitzungen und hielt Pressekonferenzen ab.

In Österreich und Belgien wurden die Außenminister Alexander Schallenberg und Sophie Wilmès positiv auf das Coronavirus getestet. Schallenberg befinde sich in Quarantäne, zeige bisher aber keine Symptome, sagte seine Sprecherin am Samstag der österreichischen Agentur APA. Die Infektion wurde demnach bei einem Routinetest am Freitag festgestellt. Daraufhin wurden auch Schallenbergs Kabinettskollegen getestet, wie das Wiener Bundeskanzleramt mitteilte. Die Tests seien alle negativ ausgefallen. Es sei möglich, dass sich Schallenberg bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg am vergangenen Montag mit dem Virus angesteckt habe, sagte die Sprecherin.

Die belgische Außenministerin und Vize-Regierungschefin Wilmès teilte am Samstag mit, ihre Ansteckung sei vermutlich im Familienkreis erfolgt. Zu möglichen Symptomen äußerte sich Wilmès nicht.

Den jüngsten EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin vorzeitig verlassen, weil sie Kontakt zu jeweils einer infizierten Person hatten und sich in Quarantäne begaben. Am Samstag wurde bekannt, dass Marins Corona-Test negativ ausfiel – sie bleibt aber vorerst in Selbstisolation, am Montag soll es einen weiteren Test geben. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki beendete unterdessen seine Corona-Quarantäne, wie er bei Facebook mitteilte. Er hatte Kontakt mit einem infizierten Beamten der Spezialeinheit SOP gehabt, die für den Schutz der Regierung zuständig ist, und war dem EU-Gipfel deshalb ferngeblieben.

