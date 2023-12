Bosenbach

Bürgermeister und Beigeordnete bleiben noch kurz im Amt

Nach dem geschlossenen Rücktritt der Gemeindespitze von Bosenbach (Kreis Kusel) wegen fehlender Haushaltsmittel wollen der Bürgermeister und zwei Beigeordnete noch kurze Zeit im Amt bleiben. Man wolle ein Projekt beenden, verlautete am Montag aus dem pfälzischen Ort mit rund 700 Einwohnern. Demnach geht es um anstehende Arbeiten am Bürgerhaus. Am grundsätzlichen Beschluss der Amtsaufgabe habe sich aber nichts geändert, hieß es.