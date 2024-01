Parteipolitik

Mainz

Bündnis Wagenknecht stellt sich in Rheinland-Pfalz auf

Eine Woche nach der Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) erklärt die Partei, wie sie sich in Rheinland-Pfalz aufstellen will. Dazu wird die frühere Linken-Politikerin Wagenknecht an diesem Montag in Mainz (12.00 Uhr) erwartet. Mit dabei sind auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich aus Kusel und der ehemalige Linken-Landesvorsitzende Jochen Bülow. Beide sind ebenfalls aus der Linkspartei ausgetreten.