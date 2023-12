Kreis Neunkirchen

Eppelborn

Brennender Adventskranz: Fußgänger verhindert Schlimmeres

Ein aufmerksamer Fußgänger hat einen größeren Brand in einem Wohnhaus im saarländischen Eppelborn verhindert. Er sei am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages auf einen piepsenden Rauchmelder und einen brennenden Adventskranz in dem Gebäude im Ortsteil Wiesbach aufmerksam geworden, teile die Polizei in Neunkirchen am Dienstag mit.