Brennende Flaschen geworfen: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Nach einer versuchten Brandstiftung in Trier ist ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der 19-Jährige kam wegen Verdachts auf gemeinschaftlich begangene, versuchte schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.