Brennende Flaschen auf Haus geworfen: 18-Jähriger in U-Haft

Er soll mit möglichen Mittätern Flaschen mit brennenden Inhalten gegen ein Wohn- und Geschäftshaus in Trier geworfen haben: Wegen des Tatverdachts der gemeinschaftlich begangenen versuchten schweren Brandstiftung ist am Freitag ein 18-Jähriger festgenommen worden, wie die Polizei Trier mitteilte. Der junge Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg kam in Untersuchungshaft.