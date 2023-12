Brände

Trier

Brand in Trierer Innenstadt

In der Innenstadt von Trier brennt ein Wohnhaus. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend auf Anfrage mit. Der Einsatz in Straße Weberbach laufe noch. Weder zu Ursache noch zu Auswirkungen könne man derzeit Informationen geben. Zuvor hatte der «Trierische Volksfreund» online von einem Großeinsatz berichtet.