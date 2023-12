Feuerwehr

Trier

Brand in Mehrfamilienhaus: Ein Mensch im Krankenhaus

Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Trier verletzt worden. Die Feuerwehr habe ihn in der Nacht zum Freitag aus der Brandwohnung gerettet, teilte die Polizei Trier am frühen Morgen mit. Anschließend sei die Person zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gefahren worden. Weshalb er dort behandelt werden musste, war zunächst unklar.