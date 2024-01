Löscharbeiten

Koblenz

Brand in Koblenzer Mehrfamilienhaus: Bewohner gerettet

Am frühen Mittwochmorgen hat es in einem Koblenzer Mehrfamilienhaus gebrannt – es ist nicht mehr bewohnbar. Das Feuer griff auf ein Nachbarhaus über, dessen Dachstuhl beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Menschen in den beiden Häuser wurden unverletzt in Sicherheit gebracht.