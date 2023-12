Polizei

Kaiserslautern

Brand in Kaiserslautern: Menschen müssen Haus verlassen

Wegen eines Brands im siebten Stock eines Hauses in Kaiserslautern haben am Mittwoch zahlreiche Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. In dem Wohnblock seien mehr als 100 Bewohner gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Wie viele genau zum Zeitpunkt des Brandes anwesend gewesen seien, sei aber unklar. Demnach wurden drei Menschen leicht verletzt.