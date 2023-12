Cochem

Brand in Dachstuhl: mehrere Häuser beschädigt

Der Brand eines Dachstuhls eines Wohnhauses in Cochem an der Mosel hat einen geschätzten Schaden von 300.000 Euro verursacht. Die Flammen griffen am Mittwoch im Stadtteil Sehl auf benachbarte Wohngebäude über, wie die Polizei in Cochem mitteilte. Insgesamt seien drei Häuser beschädigt worden, ein Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war noch unklar.