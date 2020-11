Brand in Berliner U-Bahnhof – Feuerwehr Stunden im Einsatz

Berlin (dpa). Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zum Montag über mehrere Stunden gegen einen Brand in einem U-Bahnhof gekämpft. Drei Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war in einem Imbiss in der Station Onkel Toms Hütte im Ortsteil Zehlendorf im Südwesten der Stadt ausgebrochen war. Bis zu 160 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz.

Am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr zogen die letzten Kräfte ab, wie ein Sprecher sagte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Unter den Verletzten ist nach Angaben der Polizei der 32 Jahre alte Imbissbesitzer. Er wurde lebensgefährlich verletzt und von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus zur intensivmedizinischen Behandlung geflogen. Zudem erlitten eine 28 Jahre alte Putzkraft der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und ein 12 Jahre alter Anwohner leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr behandelte zudem am Brandort eine vierte Person.

Beschädigt wurden durch den „großflächigen Brand“ laut Polizei mindestens vier Geschäfte, darunter der Imbiss, und das Dach der U-Bahn-Station. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zwei Wohnhäuser evakuiert.

Nach Angaben der Polizei hörte ein Zeuge am Sonntagabend kurz vor 21.00 Uhr einen lauten Knall und sah darauf ein Feuer in dem Imbiss. Die Flammen wüteten nach Angaben von Feuerwehr und Polizei in der Ladenzeile. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Der Brand hatte sich laut Feuerwehr bis ins Dach des U-Bahnhofs ausgebreitet. „Wir müssen aufwendig viele Öffnungen für die Löscharbeiten im Dach schaffen“, sagte ein Sprecher am Sonntag kurz vor Mitternacht. Kurz danach teilte die Feuerwehr auf Twitter mit: „Das Feuer ist unter Kontrolle.“

© dpa-infocom, dpa:201116-99-346264/7