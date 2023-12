Brände

Bitburg

Brand eines Imbisstandes auf dem Weihnachtsmarkt in Bitburg

Auf dem noch geschlossenen Weihnachtsmarkt im rheinland-pfälzischen Bitburg ist am Sonntagvormittag ein Stand in Brand geraten. «Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand ein Imbisstand mit starker Rauchentwicklung in Vollbrand», teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Allerdings seien auch nebenstehende Zelte und Stände beschädigt worden. «Der Weihnachtsmarkt war zum Brandzeitpunkt noch nicht geöffnet», hieß es.