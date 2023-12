Bernkastel-Wittlich

Lieser

Brand einer Scheune sorgt für Sachschaden

Ein Brand in einer Scheune hat in Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) für einen Sachschaden gesorgt. Das frei stehende Gebäude sei in der Nacht zum Donnerstag aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei am Morgen mit. Einen Vollbrand habe die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen verhindern können. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Sachschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Nun ermittele die Kriminalpolizei zur Brandursache.