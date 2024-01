Staatsanwaltschaft

Koblenz

Böller-Unfall: Ermittlungen gegen jungen Mann

Nach einem tödlichen Böller-Unfall in der Silvesternacht in Koblenz ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen jungen Mann. Es gehe um fahrlässige Tötung und einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.