Blitzeis: IG Metall verlegt Warnstreiks bei Ford in Hallen

Die IG Metall hat am Mittwochmorgen wegen Blitzeises im Saarland die für 9.30 Uhr geplante Kundgebung im Ford-Werk Saarlouis spontan auf den Innenbereich verlegt. «Die Lage ist wettertechnisch eine Katastrophe», sagte der Gewerkschaftsbevollmächtigte Lars Desgranges der Deutschen Presse-Agentur. Wegen des Eisregens und spiegelglatten Bodens könne man den Warnstreik nicht wie geplant vor den Werkstoren durchführen. «Wir werden ihn aber nicht absagen, sondern in drei Hallen Indoor-Veranstaltungen machen», sagte Desgranges. «Es wird warngestreikt, es werden keine Autos gebaut, wir werden das durchziehen. Aber wir wollen die Kollegen nicht gefährden.»

Saarlouis (dpa/lrs) – Für Donnerstag plane man wie ursprünglich vorgesehen einen Warnstreik, der um 17.00 Uhr vor den Werkstoren beginnen soll.

Die IG Metall will so den Druck in Sozialtarifverhandlungen erhöhen. Zum Auftakt seien die Beschäftigten im Laufe der Frühschicht aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft rechnete damit, dass mehr als 2000 Menschen zu der geplanten Kundgebung kommen. Ein weiterer Warnstreik sei nach dem Donnerstagnachmittag für die Nachtschicht auf Freitag (5.00 Uhr) geplant. Bisher liege man mit dem US-Autobauer bei Forderungen und Angeboten weit auseinander.

Mitte 2025 soll in Saarlouis die Produktion des Ford Focus auslaufen. Im Moment geht es laut IG Metall darum, welche Mitarbeiter einen der 1000 verbleibenden Ford-Arbeitsplätze erhalten, sowie um Abfindungen und Qualifizierungsangebote für die anderen Beschäftigten. Bislang ist kein Nachfolge-Investor gefunden. Deshalb stehen rund 3750 Beschäftigte vor einer ungewissen Zukunft.

Laut IG Metall sind die Verhandlungen, die seit Mitte Oktober laufen, ins Stocken geraten. Sie sollen in den kommenden Tagen weitergehen. Ein Ford-Sprecher wollte sich Ende vergangener Woche nicht zum Stand der Verhandlungen äußern.

