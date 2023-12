Kriegsfolgen

Annweiler

Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben in der Südpfalz eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe entschärft. Der Blindgänger war am vergangenen Donnerstag beim Bau eines Forstweges in einem Wald zwischen Rinnthal und Annweiler im Landkreis Südliche Weinstraße entdeckt worden. Wegen der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten unter anderem die Bundesstraße 10 sowie die Bahnstrecke Landau-Pirmasens kurzzeitig gesperrt werden, wie die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels am Montag mitteilte. Rund 70 Anwohner mussten für die Entschärfungsaktion vorsichtshalber ihre Häuser verlassen.