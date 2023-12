Kirche

Trier

Bistum Trier stellt Ex-Pfarrer wegen Ermittlungen frei

Das Bistum Trier hat einen früheren Pfarrer in der Eifel wegen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen von seinen Aufgaben entbunden. Hintergrund seien laufende Untersuchungen wegen vermuteter finanzieller Unregelmäßigkeiten an seinem früheren Einsatzort, teilte das Bistum Trier am Dienstag mit. Der Priester sei zuletzt nicht in einer Pfarrei tätig gewesen, hieß es. Nähere Angaben zu seiner letzten Position machte das Bistum unter Verweis auf Datenschutzgründe nicht. Die Messe dürfe der Mann weiterhin feiern, erklärte das Bistum. Es gelte die Unschuldsvermutung.