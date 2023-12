Bischof Ackermann empfiehlt Haltung des «dennoch»

Das Wort «dennoch» sollte die Haltung der Menschen im neuen Jahr prägen – diese Idee hat Bischof Stephan Ackermann den Gläubigen im Trierer Dom in der Jahresschlussandacht mit auf den Weg gegeben. Diese Haltung setze Kräfte frei «in Situationen, in denen die augenscheinliche Realität eine ganz andere Sprache spricht, als wir es uns wünschen und für gut halten».

ARCHIV – Der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier (dpa). Ackermann bezog sich dabei einerseits auf den Propheten Habakuk, der trotz deprimierender Umstände bekannt habe: «Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter.» Zum anderen griff er einen Text des Bochumer Theologen Matthias Sellmann auf. Dieser regt auf die Frage, welche Mentalität helfen könne, die Motivation zum Glauben und zur Zugehörigkeit zur Kirche zu behalten, eine «dennoch-Mentalität», eine «dennoch-Spiritualität» an.

Diese Spiritualität, so beschrieb es der Bischof, besitze eine besondere Kraft. Sie habe den Vorteil, belastende Themen nicht verschweigen zu müssen. Sie helfe, «den langen Atem zu behalten, den es in Veränderungsprozessen des Lebens braucht». In Abgrenzung zum «trotzdem» sei die Haltung des «dennoch» gelassener und konstruktiver: «Sie glaubt an eine Schicht der Wirklichkeit, die tiefer liegt als das, was sich äußerlich sehen, was sich zählen und messen und rechnerisch beweisen lässt.»