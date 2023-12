Bis zu 11 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für das Wochenende mit bis zu elf Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag aber könne es durch gefrierenden Regen oder auch Schneeregen noch glatt werden, teilte der DWD mit. Besonders im Westerwald sowie im Pfälzer Wald bestehe vereinzelt Glatteisgefahr. Im östlichen Bergland sei zeitweise auch leichter Schneefall möglich. Die Temperaturen erreichen am Freitag laut DWD voraussichtlich zwei bis sechs Grad.

Ein Frau schützt sich mit einem Schirm gegen Schnee am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Am Samstag klettern sie dann auf sieben bis zehn Grad. Am Nachmittag könne es regnen, genauso wie in der Nacht. Am Sonntag erreichen die Temperaturen voraussichtlich acht bis elf Grad, so der Wetterdienst. Es bleibt oft niederschlagsfrei.

DWD-Vorhersage