Landkreis St. Wendel

Nonnweiler

Bienendieb mit E-Scooter wird geschnappt: dank Wildkamera

Mit E-Scooter und Rucksack hat ein 25-Jähriger im Nordsaarland ein Bienenvolk stehlen wollen. Allerdings hatte der Hobby-Imker, dem die Bienen in Nonnweiler im Landkreis St. Wendel gehören, eine Wildtierkamera aufgestellt, wie die Polizeiinspektion Nordsaarland am Mittwoch mitteilte. Diese nahm den Dieb auf. Der Imker informierte sofort die Polizei, die den Täter an dem abgelegenen Weiher fasste.