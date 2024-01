Höhr-Grenzhausen

Montabaur/Höhr-Grenzhausen

Bewaffneter Raubüberfall auf Sparkasse im Westerwald

Ein bewaffneter Mann hat eine Bank in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) überfallen. Er habe am Morgen die Angestellten der Sparkasse mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mit seiner Beute sei der Mann dann in eine unbekannte Richtung geflohen. Wie viel Geld er erbeutet habe, sei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Montabaur hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch Zeugen.