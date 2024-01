Kriminalität

Saarbrücken

Betrunkener soll Passanten mit Messer bedroht haben

Ein 45-jähriger Mann soll am Saarbrücker Hauptbahnhof Passanten mit einem Küchenmesser bedroht haben. Er sei betrunken gewesen und habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten wurden eigenen Angaben zufolge am Montag alarmiert, weil der Mann mit einem Messer in der Hand herumgebrüllt habe. Sie hätten ein Distanz-Elektro-Impuls-Gerät vorgehalten, aber nicht eingesetzt. Der in Saarbrücken wohnhafte Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es.