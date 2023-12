Polizei

Worms

Betrunkener rammt Streifenwagen

Ein betrunkener Autofahrer hat in Worms einen Streifenwagen gerammt und dabei zwei Beamte leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde festgenommen, dabei setzten die Polizisten ein Elektroschockgerät ein. Zuvor hatte er sich am Sonntagabend seiner Festnahme widersetzt und dabei einen 22-jährigen Beamten leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion Worms am Montag mitteilte, stand der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er hatte bereits kurz zuvor einen Unfall verursacht, als er einem 39-Jährigen die Vorfahr nahm. Er hatte außerdem keinen Führerschein – ihm droht nun gleich mehrfach Ärger.