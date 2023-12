Leiwen

Betrunkene Fahrerin übersieht Hochwasser: Bleibt stecken

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Leiwen (Landkreis Trier-Saarburg) bei Hochwasser in eine Notlage geraten. Sie übersah, dass die vor ihr liegende Straße bereits durch die Mosel überflutet und nicht mehr befahrbar war, wie die Polizei am Samstag mitteilte. «Erst als der Pkw bis zum Türgriff im Wasser stand und die Fahrt nicht mehr weiterging, setzte die Fahrerin ein Notruf ab», hieß es. Die Frau stand laut Mitteilung unter erheblichem Alkoholeinfluss. Sie wurde demnach unverletzt mitsamt des Autos geborgen.